Ela não vai voltar: brothers acreditam que paredão de Jade foi falso

Os participantes do BBB 22 estão incrédulos com a eliminação de Jade Picon na madrugada desta quarta-feira (9). As especulações sobre um provável paredão falso tomaram conta da casa, e ainda teve sister pedindo que a influenciadora mandasse “sinais” de quem continuava no reality.

Eliezer impediu Eslovênia de levar as coisas de Jade para a dispensa. “Não, ela vai voltar quinta-feira galera, antes da prova do líder, de manhãzinha. Você vai ver, a gente vai acordar pra festa e ela [Jade] vai tá aqui”, falou o brother.

“Será que ela falou com o Tadeu ou já está assistindo a gente? Agora essa é a dúvida até quinta-feira”, comentou Lais.

Arthur também se questionou após apontar que Tadeu citou somente qualidades de Jade. “Só vamos saber até sábado. Vou esperar até sábado”, ponderou o ator.

O paredão não é falso. Jade foi de fato eliminada com 84% dos votos em paredão contra Arthur e Jessi.

