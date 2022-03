Ela veio? Sócia de Rihanna passeia por metrô em SP e enloquece fãs

Com a apresentação de A$AP Rocky, namorado de Rihanna, no festival Lollapalooza, as expectativas de que a cantora estará no Brasil este fim de semana são altas, e quase se tornaram concretas na tarde desta quinta-feira (24). É que a artista tem uma ‘Sócia’, a influenciadora Priscila Beatrice.

A influenciadora apresenta muitas semelhanças com a cantora e foi vista passeando pelo metrô e rodoviária de São Paulo. No Twitter, um vídeo do momento foi compartilhado e viralizou nas redes sociais, “iludindo” fãs da artista.

Enquanto Rihanna e companheiro passeavam nos EUA, a cantora foi abordada por um paparazzi, que questionou: Vocês vão comer pão de queijo no Brasil?, Vocês vão para o festival Lollapalooza?”, declarou o profissional, que recebeu apenas um sorriso da artista como resposta.

Confira abaixo:

MEU DEUS A RIHANNA NO TIETÊ AAAAAAAAA pic.twitter.com/EOMjGGc25x — ANDRÉ! (@andremaychange) March 24, 2022

