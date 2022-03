Eleições 2022: ACM Neto é pré-candidato ao governo da BA pelo União Brasil

Após a aprovação da fusão do Democratas com o PSL, o partido União Brasil anunciou o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto como pré-candidato ao governo da Bahia. A cerimônia realizada no Centro de Convenções de Salvador reuniu diversas lideranças políticas como o governador de Goiás, Ronaldo Caiado; o presidente do PSL e futuro presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar; e do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.