Eleições 2022: Kleber Rosa é pré-candidato ao governo da BA pelo PSOL

Em Conferência Eleitoral, o PSOL anunciou Kleber Rosa como pré-candidato ao Governo do Estado. O evento ocorreu de forma virtual e contou com as participações de delegados do partido de Salvador, do interior baiano e Região Metropolitana. Além de Kleber, foram também apresentadas as pré-candidaturas de Ronaldo Santos, como vice-governador; e Tâmara Azevedo, para o Senado.

Kleber Rosa nasceu no bairro do Engenho Velho da Federação, em uma localidade conhecida como Baixa da Égua, em Salvador. O candidato tem 45 anos, é cientista social formado pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), especialista em Educação Inclusiva e Diversidade e Mestrando em Educação pela Universidade do Estado da Bahia (Uneb). Atualmente, Kleber é da direção da FETRAB – Federação dos Trabalhadores Públicos do Estado da Bahia.