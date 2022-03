Eleições 2022: PT confirma Jerônimo Rodrigues como pré-candidato ao governo da Bahia

O Partido dos Trabalhadores (PT) confirmou na noite desta sexta-feira (10) que Jerônimo Rodrigues é o pré-candidato do PT ao Governo do Bahia. O professor é o atual titular da Secretaria de Educação do estado e vai deixar a pasta logo em breve para concorrer as eleições. O comunicado oficial foi publicado nas redes sociais do partido.

O secretário de Relações Institucionais, Luiz Caetano, a prefeita de Lauro Freitas (BA), Moema Gramacho, e o senador Otto Alencar eram cotados para a vaga.

De acordo com o Éden Valadares, presidente da sigla no estado, a escolha foi unânime. Jerônimo assume a liderança da chapa após a desistência de Jaques Wagner. Outro pré-candidato já anunciado para as eleições deste ano é o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto.

Quem é Jerônimo Rodrigues

Nascido em Jequié, Jerônimo Rodrigues é engenheiro agrônomo e, desde 1995, professor da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs). Ele chegou ao governo do estado em 2007, no primeiro mandato de Wagner, como Assessor Especial da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Secretário da Educação desde 2019, Rodrigues atuou em diversas áreas do Estado. Ele também foi secretário executivo adjunto do Ministério do Desenvolvimento Agrário, secretário nacional do Desenvolvimento Social, assessor especial da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia, assessor especial da Secretaria de Planejamento e secretário de Desenvolvimento Rural.

