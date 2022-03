Elera Renováveis abre NOVOS empregos; veja os cargos

A Elera Renováveis, uma das maiores empresas de energia elétrica do Brasil, está com novas vagas de emprego no estado do Rio de Janeiro. Confira todas as opções disponíveis acompanhando mais informações, abaixo!

Elera Renováveis anuncia vagas de emprego no Rio de Janeiro

Fundada há mais de 100 anos, a Elera Renováveis, umas das maiores companhias elétricas do país, é referência em oferecer energia sustentável e eficiente para diversas regiões do Brasil. Com um portfólio diversificado, a empresa opera mais de quarenta usinas hidrelétricas, atendendo a um total de dez estados brasileiros.

Confira as oportunidades e requisitos estabelecidos pela Elera:

Analista de Suprimentos Sênior – função temporária : graduação concluída, pacote office avançado, conhecimento em Strategic Sourcing, domínio da ferramenta Oracle Fusion e aquisições de OPEX;

: graduação concluída, pacote office avançado, conhecimento em Strategic Sourcing, domínio da ferramenta Oracle Fusion e aquisições de OPEX; Analista Pleno de Controles Internos : graduação concluída, inglês avançado, ferramenta Visio, metodologias COSO, riscos corporativos, análise crítica, gestão de riscos corporativos, domínio pacote office e ferramentas de Power Bi;

: graduação concluída, inglês avançado, ferramenta Visio, metodologias COSO, riscos corporativos, análise crítica, gestão de riscos corporativos, domínio pacote office e ferramentas de Power Bi; Analista de Operações Júnior : graduação completa, pacote office, carteira de habilitação B e facilidade de trabalhar em equipes;

: graduação completa, pacote office, carteira de habilitação B e facilidade de trabalhar em equipes; Analista de Privacidade de Dados Pleno: graduação concluída, inglês avançado, mapeamento de processos, domínios jurídicos, certificação de proteção de dados e pós graduação em áreas relacionadas.

Como realizar a candidatura

Para se candidatar a um dos cargos oferecidos pela Elera Renováveis, os profissionais devem acessar o site de inscrição e preencher seu currículo profissional para o cargo que desejam ocupar.

