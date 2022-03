Eliezer chama Jessilane de medrosa: ‘entre eu e você’

Eliezer e Jessilane trocaram farpas no jogo da discórdia desta segunda-feira (14). Após afirmar que a situação com Lucas já está resolvida, o designer resolveu ter a professora como alvo na dinâmica. Ele a acusou de “medrosa”.

“Eu vou usar a flecha de medroso na Jessi, só entre eu e você. Algumas vezes, todas as vezes em que conversamos sobre jogo, você sempre me colocou no cenário de medo, onde eu teria medo de falar, medo de me indispor com outras pessoas e de sempre usar a Natália e você. Isso aconteceu várias vezes. No outro jogo, ao invés de você puxar pessoas que você tinha alguma situação, você usou alguma situação que não foi com você”, falou o brother.

A baiana não perdeu a oportunidade de rebater o fluminense. “Confesso que sim, sou medrosa. Somei isso inclusive no meu discurso quando eu tava no Paredão. Tenho muito medo mesmo de muitas das coisas que acontecem aqui porque não quero sair. Eu não escolhi você no jogo porque eu estava com medo, escolhi porque eu não quero ficar repetindo as mesmas pessoas aqui”, rebateu.

