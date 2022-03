Eliezer detona Lucas no BBB 22: ‘não confio em vírgula do que ele fala’

Uma nova rivalidade surge no BBB 22. Em conversa com Natália durante a tarde desta quarta-feira (23), Eliezer detonou o comportamento de Lucas. O designer não engoliu o voto que recebeu do estudante de medicina e relembrou que o capixaba havia proposto uma aliança com ele contra os demais integrantes do quarto Grunge.

O brother revelou que puxaria o affair de Eslovênia em um contragolpe. “‘Olha só, está vendo aquele grupo lá que você ia votar? Estamos juntos, tá? A gente vai para cima deles, conta comigo'”, alfinetou.

O designer ainda falou que não tem qualquer interesse em conversar com Lucas. “Não confio em vírgula do que ele fala. Para que vou conversar com ele sobre isso? Nada que ele fale para mim, no dia de hoje, vai mudar meu pensamento sobre ele, nada”, falou.

“Um dia ele fala: ‘Estou com você, sabe aquele grupo lá? Vamos para cima dele, a gente brinda, é isso aí, vamos embora’. Dois dias depois, no momento que ele tem para botar uma pessoa, que segundo o discurso dele, faz todo sentido… só porque ele está no voto aberto, ele não tem coragem”, encerrou Eliezer.

