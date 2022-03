Eliezer encurrala Jessilane na piscina e leva bronca da produção; entenda

Durante a festa do líder na madrugada desta quinta-feira (3), Eliezer se envolveu em uma situação no mínimo constrangedora. O brother encurralou Jessilane na piscina enquanto a sister tentava sair de perto dele.

Amiga de Natália, com quem o designer gráfico vive um affair, ela tentou de todas as maneiras se desvencilhar do brother, mas ele a seguiu. “Sai, Eli. Para. Ô Lina, me ajuda. Ô Lina, me ajuda. Para, Eli, é sério. Por favor, para”, disse Jessilane.

Em um determinado momento, a produção do programa precisou intervir na situação e alertar Eliezer para que o brother parasse com a brincadeira imediatamente. A situação entrou nos assuntos mais comentados do Twitter, com usuários revoltados com o participante.

Veja o vídeo:

