Eliezer rememora amizade com Vyni: ‘relação profunda’

Pela primeira vez no paredão, Eliezer ficou um pouco nostálgico ao relembrar a trajetória dele de casa. O brother confessou que está satisfeito com o movimento dele no jogo, mesmo que tenha demorado a “acordar” para a disputa.

“Eu precisei me sentir ameaçado por uma pessoa, que foi o Gustavo, para começar a me movimentar, e isso aconteceu com mais de um mês de programa, que é coisa pra caramba”, começou.

O designer declarou que sente que teve uma jornada memorável na casa. “Consegui construir uma relação profunda, da qual me orgulho muito, com Vyni”, comentou.

Lais, Eliezer e Douglas estão no paredão. Quem você quer que seja eliminado? Vote em nossa enquete.

