Eliezer revela arrependimento no BBB 22: ‘joguei voto fora’

Após a eliminação de Vyni, Eliezer ficou bastante reflexivo nesta quarta-feira (16). Em conversa com Linn da Quebra e Natália, o designer revelou que se arrepende de não ter agido com estratégia nas últimas semanas e que pretende mudar o jogo.

“Quero ganhar esse líder amanhã.. Preciso… Eu me arrependo de ter votado em você, Nat. Se eu pudesse voltar atrás eu faria algumas coisas diferentes”, começou o brother.

A cantora perguntou o que o fluminense faria de diferente e ele foi bem direto na resposta. “Eu voltaria atrás e teria começado a jogar com estratégia mais cedo. Levei um mês para acordar e é um programa de três meses, e estou há dois. Metade do programa eu joguei voto fora. Votei por afinidade. Votei sem pensar no jogo, pensava de forma individual”, completou.

