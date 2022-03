Eliezer revela sentimento de culpa por Vyni estar no paredão: ‘foi pior’

Eliezer está se sentindo culpado pelo falo de Vyni estar no paredão. O fluminense, que foi vetado da prova do líder, pôde indicar um brother à berlinda e escolheu Gustavo que, por sua vez, contragolpeou Vyni. Clique aqui para relembrar como o paredão desta semana foi formado.

Em conversa com os demais integrantes do quarto Lollipop nesta terça-feira (14), o designer revelou o sentimento.

“Foi pior, porque teve você no meu lugar. Seria um alívio se você não tivesse ido, mas você foi. Não me sinto aliviado, nem um pouco. Pelo contrário, me sinto culpado. Se eu soubesse que meu indicado teria contragolpe, não ia puxar Gustavo, ia puxar Jessi”, falou Eli.

Vyni pediu para que o amigo parasse com esse sentimento. “Nem diga que ‘foi pior’ porque você não foi, porque não tem nada a ver, não. Agradeça e fique feliz por isso. Você gosta de dizer que eu sou pirracento, mas quem tá fazendo pirraça é você”, ponderou o cearense.

Emparedado, Vyni disputa a permanência na casa ao lado de Pedro Scooby e Gustavo. Não deixe de votar em nossa enquete.

