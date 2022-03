Eliezer tem certeza de que irá para o paredão: ‘inevitável’

Após escapar do paredão da semana passada por um voto, Eliezer está certo de que marcará presença no paredão que será formado neste domingo (12). Ele acredita que tem chances de ser indicado pelo líder, Lucas, no contragolpe, ou pela casa.

“Meio inevitável que eu vá. Eu sendo pelo líder, ou eu no contragolpe, ou eu pela casa”, comentou o fluminense.

Já Lais imaginou um outro cenário para o paredão. “Vamos dizer que a casa indica o D.G [Douglas Silva]. Se o D.G tem contragolpe, ele puxa eu e Vyni.Se for autoimune, e a galera da casa, vamos dizer, vir no Eli… e ter o poder de contragolpe, ele vai no P.A [Paulo André]”, disse a médica.

Como foi vetado pela prova de liderança por Scooby Eliezer poderá indicar uma pessoa neste paredão. Clique aqui para relembrar a dinâmica da semana.

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google notícias