Eliminada do BBB 22, Lais se emociona ao falar sobre morte do pai: ‘pensei em desistir’

Lais não conseguiu segurar o choro ao relembrar a morte do pai enquanto participava do ‘Fora da Casa’, exibido pelo Globoplay na madrugada desta sexta-feira (25). O familiar faleceu pouco tempo antes da médica entrar no BBB 22.

“Eu pensei em desistir. Meu pai estava bem. Eu vim para o Rio de Janeiro para a última entrevista [do BBB] e ele foi para Belém comemorar 41 anos de formado, com a turma de Medicina. Depois da festa ele começou a passar mal. Eu já estava indo para Belém para ver como podia ajudar ele, mas não deu tempo. Me ligaram falando que ele tinha falecido”, falou a goiana.

Lais pensou em desistir do reality ao receber o falecimento. “Foi muito difícil, eu pensei em desistir várias vezes. Eu estava na reta final do processo, tinham muitas pessoas que queriam estar no meu lugar. Meu pai me apoiou muito quando eu disse que queria ir para o ‘BBB’, foi quem mais me apoiou”, relembrou.

Lais foi a nona eliminada do BBB 22. A médica recebeu 91% dos votos em paredão disputado contra Eliezer e Douglas.

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias