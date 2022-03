Eliminada do BBB 22, Larissa Tomásia flerta com ator famoso

Com apenas duas semanas na casa do BBB 22, Larissa Tomásia viu a vida girar após o reality. A influenciadora declarou que conseguiu multiplicar os lucros e conseguiu alguns contatinhos famosos.

“Já vai dar para multiplicar bastante o salário que eu ganhava na Prefeitura (pouco mais de R$ 2 mil), estou começando a faturar. Eu pretendo trabalhar com publicidade, com fotos, que era o que eu fazia antes também”, falou a pernambucana em entrevista a Patricia Kogut, colunista do jornal “O Globo”.

Ela também parece estar bem resolvida amorosamente falando. “Queria muito, mas ainda não beijei na boca. Estou conversando com alguns novos contatinhos. Agora que estou chegando a São Paulo, né? Tem uns famosos, mas não posso dizer quem. Só posso dizer que é ator”, entregou a ex-BBB.

