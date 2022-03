Em abordagem, PM encontra arma de fogo escondida embaixo de colchão

Dois homens foram presos, na sexta-feira, 04, pela Polícia Militar por posse ilegal de arma de fogo. Os casos, que não possuem relação entre si, foram registrados nos bairros de Benedito Bentes e Santa Lúcia, localizados na parte alta de Maceió. Por volta das 16h50 de ontem, as equipes da Força Tática 1 e 2,…

Dois homens foram presos, na sexta-feira, 04, pela Polícia Militar por posse ilegal de arma de fogo. Os casos, que não possuem relação entre si, foram registrados nos bairros de Benedito Bentes e Santa Lúcia, localizados na parte alta de Maceió.

Por volta das 16h50 de ontem, as equipes da Força Tática 1 e 2, do 5º BPM, receberam uma denúncia anônima que dava fala que um elemento estava em posse de uma arma de fogo no Alto da Alegria, no Benedito Bentes. Os policiais foram averiguar a situação e realizaram buscas na casa do acusado. Em um dos quartos, a PM encontrou embaixo do colchão um revólver calibre 38 com seis munições intactas.

Já na Santa Lúcia, populares abordaram a guarnição Bope 2, que estava em patrulhamento, para denunciar um indivíduo que estava exibindo uma arma de fogo na porta de uma residência. Na casa do acusado, os policiais se depararam com a porta aberta e o encontraram sentado no sofá com um revólver calibre 38 ao seu lado.

Os dois acusados foram presos e levados à Central de Flagrantes, no Farol, onde foram autuados por posse ilegal de arma de fogo.