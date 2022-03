Em abril, nem todos os usuários do Auxílio Brasil receberão o vale-gás

No próximo mês de abril, o Governo Federal retomará os pagamentos do seu vale-gás nacional. Depois de um hiato de 60 dias sem repasses, o programa retornará sob as mesmas métricas do Auxílio Brasil. As datas, as divisões dos grupos do calendário e até mesmo as contas para os depósitos são iguais.

Entretanto, quando se fala de número de usuários, as semelhanças entre os dois projetos acabam. De acordo com informações do Ministério da Cidadania, ainda não é possível saber quantas pessoas receberão o Auxílio Brasil e o vale-gás nacional em março. Mas já dá para adiantar que haverá uma diferença.

A última vez em que o Governo Federal pagou os dois benefícios de uma só vez foi em fevereiro deste ano. Na ocasião, o Auxílio Brasil atendeu pouco mais de 18 milhões de pessoas. Já o vale-gás nacional atendeu pouco mais de 5 milhões de brasileiros. Há, portanto, uma diferença no número de usuários dos dois projetos.

Isso acontece porque o Governo Federal não tem o mesmo orçamento para os dois programas. De acordo com o Ministério da Cidadania, pouco mais de R$ 9 bilhões estão disponíveis para o vale-gás nacional este ano. Para o Auxílio Brasil, o orçamento aberto foi de R$ 89 bilhões para este intervalo que começou em janeiro e acabará em dezembro.

A diferença de orçamento ajuda a entender porque existe o diferencial no número de usuários dos dois projetos. Como não haverá nenhuma mudança com os números neste sentido, então dá para adiantar que o Auxílio Brasil seguirá em abril fazendo pagamentos para mais pessoas do que o vale-gás nacional.

Mudanças à vista

De acordo com o Governo do presidente Jair Bolsonaro (PL), o cenário em questão deverá mudar. Segundo membros do Ministério da Cidadania, o objetivo central é fazer com que o número de usuários dos dois benefícios se equipare.

Todavia, o processo não deve ser concluído agora. Dentro do Ministério da Cidadania, há a ideia de que isso só acontecerá por volta de setembro de 2023. Até lá, a diferença entre os dois programas também seguirá existindo.

Para este mês de abril, a promessa do Governo Federal é aumentar a quantidade de usuários do vale–gás. O aumento, no entanto, não será suficiente para equiparar a quantidade de usuários dos dois programas neste momento.

Projeto de vale-gás

Ainda no início deste mês, o Senado Federal aprovou um projeto que muda a maneira como o país lida com o preço dos combustíveis. Dentro deste texto, há um dispositivo que altera o processo de entrada do vale-gás.

O projeto prevê que o Governo Federal dobre a quantidade de usuários do vale-gás nacional. Assim, o número de brasileiros aptos ao recebimento do benefício poderia subir de quase 6 milhões para pouco mais de 12 milhões.

Entretanto, é importante lembrar que o projeto ainda precisaria ser aprovado pela Câmara dos Deputados e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). Até lá, seguem valendo as atuais regras de entrada.