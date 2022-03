Em ‘Além da Ilusão’, Matias surta e vai para cima de Isadora em noivado: ‘Eu nunca perco!’

Nos próximos capítulos de “Além da Ilusão”, Matias (Antonio Calloni) destruirá o noivado de sua filha e ainda partirá para cima da mocinha após ter uma visão de Elisa (Larissa Manoela), que foi assassinada por ele no início da trama. As informações são do colunista Daniel Castro.

Tudo começará na festa de noivado de Isadora (Larissa Manoela) e Joaquim (Danilo Mesquita), o jantar começará mais tarde do que o previsto. Ciente das condições do marido, Violeta (Malu Galli) o chamará apenas no momento em que o casal estiver prestes a noivar. “O que essa gente toda está fazendo aqui?”, perguntará.

Foto: Reprodução/TV Globo

“É o noivado da sua menina, doutor, se esqueceu?”, falará Leônidas (Eriberto Leão). Nesse momento, Isadora estará usando uma pulseira que era da irmã, o que acionará gatilhos no vilão que surtará achando que está vendo Elisa.

“Não, não. Com o mágico minha filha não se casa”, se exaltará ele. “Calma, sou eu que vou me casar, a Isadora”, falará ela. “Não me desobedeça! Eu nunca perco! Nunca”, gritará ele acabando com a festança.

Nesse momento ele agarrará a filha com força e a sacudirá, deixando a mãe da mocinha desesperada. “Larga a menina, Matias. Para com isso”, soltará.

Após a confusão, Úrsula (Bárbara Paz) insistirá que a festa continue mesmo após o vexame. “Imagina, querida. A festa continua. Joaquim pode fazer o pedido para sua mãe”, soltará ardilosa. ” Que pedido? Olha para mim! Estou em pandarecos! Não vai ter mais pedido nenhum”, finalizará a mocinha.

