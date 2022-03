Em áudio vazado, Tadeu Schmidt dá bronca em Paulo André após prova; ouça

Foto: Reprodução / Globo

A desclassificação de Paulo André Camilo da prova do anjo neste sábado (19) não gerou frustração apenas no atleta. Em um áudio vazado do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt criticou a atitude do participante, que mais uma vez reclamou de não conseguir vencer a prova.

No registro que viralizou nas redes sociais, Tadeu fala com o participante sobre a sua reação ao ser desclassificado e faz uma analogia com a profissão do Camarote.

“Quantas vezes eu falei que tem que ter os cinco cards em cima do negócio, eu vou falar pra ele: PA você é campeão mundial de revezamento, se seu bastão do revezamento cai sem querer, tudo bem? Não é pra você ter a reação que você teve ali.. Entendo a sua frustração, mas estamos tratando todos com maior respeito pra você reagir daquela forma?”. Ouçam esse áudio do Tadeu para o PA!!#RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/MZjZQ4btUs — Chris Borges???? (@ChrisBorges17) March 19, 2022

Na web, a atitude de Tadeu foi elogiada pelos telespectadores. “Tadeu está absolutamente certo. Uma diferença é frustração, outra é ser grosseiro. Paulo André descambou pra grosseria. Tadeu respondeu e foi firme, mas educado, como lhe é peculiar. PA precisa aceitar perder”, analisou o jornalista Gabriel Vaquer.

Outros BBBmaníacos saíram em defensa de PA, afirmando que Tadeu deu um golpe baixo ao citar a profissão do atleta para falar sobre seu comportamento.

“O Tadeu comparou um CAMPEONATO MUNDIAL com um programa de entretenimento. PA não pode ficar bravo porque é atleta. Ficou feião pra você aí viu Tadeu”, disse um perfil.

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias