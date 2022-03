Em briga de trânsito, jovem é espancado e família aponta digital influencer como agressor

Foto: Arquivo pessoal

Um jovem foi espancado em uma briga de trânsito, na manhã deste sábado (12), na região da Avenida Luís Viana Filho, mais conhecida como Avenida Paralela, em Salvador. De acordo com informações do G1 Bahia, a vítima é motorista por aplicativo e a família dela aponta um digital influencer como suspeito da agressão.

Jener Araújo, de 26 anos, tinha deixado o último passageiro no destino, por volta das 5h30, e voltava pra casa. A tia dele contou que a confusão começou embaixo do viaduto da vida, na altura de uma loja de materiais de construção e variedades.

“Foi ali perto do viaduto. O influencer estava fechando a via com dois carros. Quando meu sobrinho buzinou, pedindo para passar, ele e o segurança desceram de um dos carros. O segurança disse que era policial, puxou uma arma e colocou na cabeça de meu sobrinho”, contou a tia da vítima, Magaly Araújo, ao G1 Bahia.

Ainda segundo a família, o agressor é o influencer Ramon Dias, que tem cerca de 350 mil seguidores em uma rede social. O g1 tentou contato com o número da assessoria, disponibilizado pelo próprio Ramon no seu perfil na internet, mas não obteve sucesso sucesso.

A tia de Jener contou ainda que, com as ameaças, o sobrinho pegou o celular e filmou a situação. Foi nesse momento que o influencer e o segurança ficaram irritados e agrediram fisicamente o jovem. “O Ramon batia de um lado e o segurança do outro. Quebraram o celular de meu sobrinho e levaram. Isso é roubo. Agora meu sobrinho, além de ter sido agredido, também está sem o celular para trabalhar”.

A vitima só recebeu ajuda do segurança da loja de materiais de construção e variedades, que também anotou a placa de um dos carros. Ela socorreu o motorista e o levou para o Hospital Geral Menandro de Faria.