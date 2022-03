Em busca do plano ‘B’? Designer lista 5 dicas para unir emprego fixo ao próprio negócio

Foto: Acervo Rodrigo Almeida



Para mudar de área, fazer uma transição de carreira, vivenciar um hobby ou complementar a renda, muitos empreendedores aproveitam a situação de estabilidade no emprego fixo, para experimentarem novos desafios no mundo dos negócios.

Tudo bem que empreender é o novo hype – isso porque enquanto antes ter uma carreira longa, sólida e estável numa única empresa significava competência e qualificação, hoje as gerações veem no exercício empreendedor a oportunidade de expressarem suas verdades, opiniões e quereres de forma mais autônoma, fluida e arrojada.

Acontece que, por mais amor, vontade e ousadia que exista em empreender, equilibrar a carga-horária de um emprego fixo à entrega necessária de uma nova empresa exige dedicação, persistência, sacrifícios, planejamento e empenho.

Para Júlia Teixeira, 41 anos, empreendedora da ‘Formiga de Papel’ e gerente de marketing de um empreendimento de moda masculina, o desafio para ter a própria empresa foi marcado pelo impulso em explorar sua criatividade, associado à vontade de originalizar o negócio próprio após 10 anos na prestação de serviços.

Unindo dois ofícios – hoje com 21 anos à frente do design da marca de moda, Júlia se divide entre o emprego formal e as horas dedicadas à produção da ‘Formiga’.

“Em 2013, eu já atuava há 10 anos como designer em uma empresa, quando decidi empreender com a Formiga de Papel. Foram 3 anos de crescimento e rápida inserção no mercado de decoração de festas infantis. Em 2016, com a crise na economia, a empresa não teve fôlego e deu uma pausa. Após uma mudança de gestão, em 2021, eu reassumi com o propósito de dar continuidade a um projeto que lá no início gerou um novo produto de mercado e se tornou referência de estilo, design e originalidade na papelaria para decoração de festas”, explica Júlia.

Fato que para equilibrar o emprego em período integral ao empreendedorismo, investir em planejamento estratégico (tempo e produção), sem esquecer as horas de descanso e o tempo de estudo, torna-se condição para que os trabalhos se mantenham prazerosos, saudáveis e crescentes.

“Certamente o meu grande desafio em manter estas duas jornadas de trabalho é tentar controlar o tempo de dedicação. Me manter focada em cada área faz com que eu consiga produzir com menos dispersão e mais assertividade”, pontua a empreendedora.

Com planos para o futuro e expectativas de crescimento, Júlia destaca que não é fácil conquistar o equilíbrio, mas explica que diante do cenário em crescimento, já pensa em ampliação do quadro de colaboradores. “A Formiga já possui muitas conquistas! A principal é a fidelização do público e o reconhecimento da qualidade. Porém, como ainda é muito centralizada em mim, tenho como plano para o futuro aumentar o quadro de colaboradores para que eu consiga me dedicar à área que sou mais producente: a criação”.

Experiente em equilibrar emprego fixo e atividade empreendedora, Júlia Teixeira sabe que tem muito a aprender, mas a fim de auxiliar quem está começando, listou 5 dicas para quem está trabalhando, mas quer investir em um novo negócio.

Aposte na organização das tarefas, é muito importante ter tudo sob controle; Invista na adesão às ferramentas tecnológicas para facilitar a gestão, isso otimiza o tempo e os resultados; Não confie só na memória. Para não esquecer, registre tudo: ideias, dúvidas, prazos etc.; Acreditar no seu produto/serviço de forma que valha a pena ter uma rotina mais cansativa; Tenha humildade para pedir ajuda e entender que nem sempre vai sair tudo exatamente como gostaria.

