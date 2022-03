Em clima de voz e violão, festa do líder Paulo André acontece no BBB 22; veja momentos

A festa do líder Paulo André começou na noite desta quarta-feira (3). A celebração, que teve como tema “Vila Olímpica”, contou com uma decoração que lembrava as olimpíadas, com direito a jogos, a pista de atletismo, tocha olímpica e medalhas.

Os participantes também contaram com um espaço de voz e violão. Paulo André e Arthur Aguiar comandaram o show e cantaram músicas como ‘Duas Metades’, de Jorge e Mateus, e ‘Cedo ou Tarde’ de NX Zero.

A noite também foi marcada pela celebração dos 33 anos de Athur. Quando deu meia noite, começou a cantar a música dele eos brothers cantaram parabéns.

Confira abaixo os primeiros momentos da festa:

