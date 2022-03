Em comemoração ao Dia da Mulher, evento leva assistência para famílias de baixa renda em Penedo

Parceria entre secretarias municipais e IGPS ofereceu programação especial

DECOM PMP

Risos, brincadeiras, cuidados e interação. Esse foi o clima da tarde desta terça-feira (09) no Centro Juvenil Nossa Senhora Auxiliadora, entidade de assistência social localizado em Penedo.

Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, uma programação especial com um conjunto de ações gratuitas voltadas para mulheres de baixa renda foi preparado.

A comemoração foi uma iniciativa da Prefeitura de Penedo em parceria com o Instituto de Gestão de Políticas Públicas Sociais (IGPS).

O evento, que seguiu durante toda a tarde, contou com lanche, sorteio de kits, apresentação musical, brincadeiras e atividades interativas e reuniu diversas mulheres no ginásio da instituição localizada na Vila Mathias.

Durante a tarde de celebração, houve ainda a oferta de serviços dos programas sociais da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH).

A Secretaria Municipal de Saúde também esteve presente oferecendo vacinação contra a Covid-19, aferição de pressão arterial e glicemia e testes rápidos para HIV, Sífilis e Hepatites.

Durante a abertura do evento, o secretário municipal de Desenvolvimento Social e Habitação Rafael Ferreira parabenizou a todas as mulheres pelo seu dia e destacou a importância de compartilhar tais momentos especiais para fortalecer laços com as usuárias dos programas sociais.

O secretário municipal de Saúde Guilherme Lopes também parabenizou todas as mulheres, ressaltou a importância delas na família e na sociedade e aproveitou a oportunidade para alertar às mulheres vítimas de situações de preconceito e violência sobre a necessidade de buscar ajuda multiprofissional.

Emocionada, a usuária do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Santo Antônio Maria Aparecida agradeceu ao prefeito Ronaldo Lopes pela tarde de comemoração pelo dia da mulher e ressaltou a importância do serviço ofertado pela SEMDSH.

“Agradeço a oportunidade de participar dessa festa especial feita para as mulheres. Espero que todas essas ações continuem e sejam tudo de bom pra gente. Hoje em dia nós somos muito felizes por viver no CRAS” disse.

Texto Janyelle Vieira

Fotos Deywisson Duarte

Vídeo Ricardo Alves