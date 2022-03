Em março, Auxílio Brasil custou mais de R$ 7 bilhões ao Governo

Em março, o Governo liberou pouco mais de R$ 7 bilhões para os pagamentos do seu Auxílio Brasil. O próprio Ministério da Cidadania confirmou essa informação no final da última semana. O montante leva em consideração todos os repasses que foram feitos desde o último dia 18 deste mês.

É importante lembrar que as liberações deste mês de março ainda não chegaram ao fim. Nesta segunda-feira (28), por exemplo, os usuários que têm o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 1 podem mexer na quantia. Durante a semana, outros três grupos poderão pegar o saldo.

A expectativa do Governo Federal é concluir os pagamentos de março até o dia 31. Até lá, pouco mais de 18 milhões de pessoas terão recebido o dinheiro desta quinta parcela do benefício. De toda forma, mesmo que as liberações sigam acontecendo, a quantia liberada para os atuais repasses já é conhecida oficialmente.

Os mais de R$ 7 bilhões liberados para os pagamentos de março seguem uma mesma lógica de liberações que é registrada todos os meses desde o início deste ano. Neste ritmo, o Governo poderá gastar pouco mais de R$ 84 bilhões até dezembro. O patamar é um pouco menor do que o dinheiro total que eles têm disponível.

Ao todo, o orçamento de 2022 permite que o Governo Federal gaste até R$ 89 bilhões com os pagamentos do Auxílio Brasil. O montante considera os repasses de janeiro até dezembro. Para chegar neste valor, o Congresso Nacional teve que aprovar ainda no final do ano passado a polêmica PEC dos Precatórios.

Novas entradas

A partir destes números, é possível dizer que o Governo Federal tem espaço para inserir mais gente dentro do Auxílio Brasil no decorrer dos próximos meses. A tendência é que o sistema aconteça de forma gradativa.

No entanto, esses mesmos números revelam que não há espaço para mais nenhuma grande entrada. Entre os meses de dezembro do ano passado e janeiro de 2022, por exemplo, mais de 3 milhões de usuários entraram para a folha de pagamento.

A tendência natural é que o sistema não aconteça dessa forma novamente. De modo que o objetivo do Governo Federal é manter os pagamentos do Auxílio Brasil sempre entre 17 e 19 milhões de brasileiros.

Mudanças no Auxílio Brasil

Nas últimas semanas, membros do Governo Federal passaram a discutir a possibilidade de empregar algumas mudanças no Auxílio Brasil. Uma ala do Ministério da Economia indicou que o valor dos pagamentos poderia subir.

Hoje, de acordo com o Ministério da Cidadania, o Auxílio Brasil paga um patamar mínimo de R$ 400. Com as mudanças, a base de liberações poderia passar a ser de R$ 450 ou mesmo de R$ 500 a depender da decisão final.

Entretanto, para que o Governo Federal consiga colocar a plano em prática, eles passariam a precisar primeiro de uma liberação de mais uma fatia do dinheiro no orçamento. O processo teria que passar pela aprovação do Congresso Nacional.