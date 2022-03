Em menos de 2h, três pessoas são assassinadas a tiros no bairro da Liberdade

Foto: Reprodução/Redes Sociais



Três pessoas foram assassinadas, em menos de duas horas na madrugada desta sexta-feira (25), no bairro da Liberdade, em Salvador. De acordo com informações do G1 Bahia, em todos os casos, as vítimas foram encontradas com marcas de disparos de arma de fogo.

No meio caso, a Polícia Militar informou que foi acionada por volta das 4h30, para verificar a ocorrência de tiros deflagrados na Rua Carmela Dutra. Ao chegarem ao local, agentes encontraram uma pessoa já sem vida. Testemunhas disseram que o corpo havia sido esquartejado, mas a informação não foi confirmada pela polícia.

Os outras duas mortes violentas foram registrados na Rua São Domingos. Equipes da 37ª Companhia Independente, responsável pelo policiamento no bairro, confirmaram o caso. A área onde o crime ocorreu foi isolada. Até o momento, não há informações sobre a autoria ou motivação dos homicídios. Os casos serão investigados pela Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP).

