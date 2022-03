Em menos de 5 dias, vinte tremores de terra são registrados em Jacobina

Foto: Divulgação / Prefeitura de Jacobina

Em menos de 5 dias, vinte tremores de terra foram registrados no município de Jacobina, localizado na região da Chapada Diamantina, interior da Bahia. De acordo com informações Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis), somente na sexta-feira (4), 17 eventos de de magnitude preliminar acima de 1.0 mR foram contabilzados.

Já no sábado (5), outros 3 foram identificados. O primeiro deles, que ocorreu às 22h24, com magnitude preliminar 1.3 mLv. O segundo, que ocorreu horas depois, às 0h56, de magnitude preliminar 1.2 mLv. E o terceiro, de magnitude preliminar 1.0 mLv, que ocorreu às 02h40.

Até o momento, não há informações de moradores que tenham escutado ou sentido o evento do sábado (05). No final do mês de fevereiro, o LabSis/UFRN instalou uma rede sismográfica local, contendo seis estações, na região com o intuito de identificar e estudar os eventos que vêm ocorrendo na localidade de Jacobina.

Os trabalhos de campo tiveram apoio da Defesa Civil e da Prefeitura de Jacobina, além de contar com apoio do Instituto Nacional de Estudos Técnicos (INCT-ET/CNPq). O Laboratório Sismológico segue monitorando e divulgando toda atividade sísmica que ocorra no estado da Bahia e também da região Nordeste do país. Todas as informações foram repassadas integralmente para a Defesa Civil do município de Jacobina.

