Em novo formato, Bloco da Resenha acontece em março no Centro de Convenções

Foto: Divulgação

O Bloco da Resenha, folia que acontecia nas ruas da Pituba, volta a divertir o público com um novo formato. A 7ª edição do evento ocorre no próximo dia 26 de março, sábado, a partir das 12h, no Centro de Convenções.

“Mudaremos esse ano para que não deixemos de relembrar a história da festa, que virou tradição no bairro, com um histórico de tranquilidade e animação. Um dos destaques, sem dúvida, ficará por conta do concurso de fantasias, escolhendo de forma saudável a melhor entre aquelas fantasias customizadas pelo próprio folião”, destacou a produção do evento.

O show acontece no Espaço Marés, na área externa e ao ar livre. O tradicional trio elétrico comandará a festa ao som do repertório eclético de DJ e banda, com clássicos dos últimos e antigos carnavais e, claro, novos hits que estão nas paradas de sucesso. Serão 10 horas de Open Bar, com Gin, Vodka, Cerveja, Whisky, Água e Refrigerante. Os ingressos já estão à venda pelo Ticket Maker.

