Em ‘O Clone’, Alicinha é escorraçada por Escobar e encontra nova vítima; saiba quem

Nos próximos capítulos de “O Clone”, Alicinha (Cristiana Oliveira) será escorraçada por Escobar (Marcos Frota), mas não se abalará por muito tempo e acabará encontrando uma nova vítima para suas falcatruas.

A vilã voltará seus olhos para Miro (Raul Gazolla), o namorado de Yvete (Vera Fischer). A relação entre os dois já será bastante próxima, mas a golpista aproveitará uma conversa para dar o bote de vez no rapaz.

“Ele era incompreensivo demais. Sabe aquelas pessoas que te puxam pra baixo? Ciumento demais, concorrente demais”, dirá ela sobre o ex-namorado ao afirmar que o relacionamento dos dois terminou.

“Sei, aí não é legal mermo”, dirá ele caindo no papo. “Eu tava sem emprego, ele era todo protetor, todo bonzinho. Foi só eu arrumar uma coisa melhor, ele mudou comigo. Sei lá, parece que o cara torce contra”, falará Alicinha. “Acho que cê fez muito bem em terminar”, dirá ele.



