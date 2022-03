Em ‘O Clone’, Jade é expulsa por Said e vai morar na casa de Léo

Nos próximos capítulos de “O Clone”, Jade (Giovanna Antonelli) será expulsa de casa e colocada na rua por Said (Dalton Vigh). A protagonista ficará sem ter onde dormir e vai para na praia, onde terá um encontro com Léo (Murilo Benício).

Após o beijo, Léo chamará a moça para morar em sua casa. “O Lucas nunca ia me dizer isso. O Lucas nunca ia me levar para morar com ele. Ele já me viu várias vezes assim, nessa situação que você está me vendo agora. Sem ter para onde ir”, falará ela. “Só que ele sempre me deixou sozinha”, completará.