Em ‘O Clone’, marido de Alicinha reaparece para ferrar a vida da vilã; saiba como

Nos próximos capítulos de “O Clone”, Alicinha (Cristiana Oliveira) começará a pagar por suas maldades na trama de Glória Perez. Após humilhar Clarice (Cissa Guimarães) e roubar o marido da secretária, ela continuará seus golpes até encontrar alguém do passado.

Na reta final da novela, Aurélio (Humberto Martins), ex-marido da personagem, voltará das cinzas para destruir a farsante. Ao encontrar com ela, o golpista exigirá metade de tudo o que ela conseguiu. “Metade é meu”, exigirá ele. “Aurélio, isso já é roubo!”, reclamará a vilã. “Se for eu já tô perdoado. Ladrão que rouba ladrão…”, rebaterá com ironia.

Alicinha ficará desestabilizada com o retorno do ex-marido e cederá às chantagens do golpista. Após ficar sem nada, ela tentará começar tudo novamente e voltará para sua vida de golpes e armações. No fim da trama, ela conseguirá um emprego como secretária e tentará outros planos.

