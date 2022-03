Em ‘O Clone’, Said expulsa Jade de casa no meio da noite: ‘Esqueça de mim’

Foto: Divulgação / TV Globo

Said (Dalton Vigh) vai se vingar de Jade (Giovanna Antonelli) nos próximos capítulos de ‘O Clone’. Após ser renegada por Khadija (Carla Diaz), a mulçumana vai fazer de tudo para voltar pra casa. Primeiro, ela pedirá para Zein (Luciano Szafir) para devolvê-la a Said. Mas, a situação não será atendida pelo empresário. “Esqueça de mim”, dirá ele amargurado diante do pedido da ex-1ª esposa.

No meio da rua, à noite e cheia de malas, a personagem vivida por Giovanna Antonelli ficará parada nos portões. “Te jogo no vento do mesmo jeito que você me jogou. Vai embora e se esqueça de mim, porque eu já me esqueci de você”, decretará o marido de Ranya (Nívea Stelmann).

Jade tentará convencer o ex-marido dizendo que mudou. “Estou arrependida de tudo o que fiz. Devia estar louca, fora de mim, devia estar tomada por um gênio ruim”, dirá ela.

E Said responde: “Eu que deveria estar por ter suportado tudo aquilo que você me fez. Eu estou seguindo um conselho do seu tio [Ali, Stênio Garcia]. A primeira vez que me enganas, a culpa será tua. A segunda será minha e eu já perdi as contas do quanto você já me enganou. Não jure mais, Jade. Você tem juras demais para testemunharem contra você no juízo final”, justificará.

Por fim, o personagem vivido por Dalton Vigh deixará a ex-mulher sozinha no meio da rua. Sem ter um teto para morar, Jade volta a buscar ajuda do tio Ali.