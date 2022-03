Em ‘O Clone’, Yvete agride Deusa por causa de Leônidas: ‘Piranha!’

Foto: Reprodução/TV Globo

O segredo de Léo (Murilo Benício) foi revelado e acreditando que o garoto é fruto de um affair entre Deusa (Adriana Lessa) e Leônidas (Reginaldo Faria), Yvete (Vera Fischer) tem um surto e ataca a amiga no meio da gafieira. Nos próximos capítulos de ‘O Clone’, a filha de Mocinha (Ruth de Souza) estará dançando quando é chamada de ‘Piranha’ pela loira.

Deusa recebe vários tapas no rosto e mesmo sem entender o motivo da agressão. As duas se engalfinham, sendo separadas por algumas pessoas presentes – entre elas, Laurinda (Totia Meireles), que estava assistindo à performance da amiga.

“Pera aí, Yvete, calma! Eu quero saber o que a Deusa te fez!“, intervém Laurinda, tão confusa quanto a ex de Edvaldo (Roberto Bonfim). “Ela só me traiu com o Leãozinho! Na minha cara e na minha casa!“, volta a acusar Yvete. As duas voltam a se atracar e acabam sendo levadas presas por causa da confusão.

Nesse meio tempo, Léo fica observando a confusão sem entender o que será do próprio destino.

