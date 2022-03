Em Salvador, Lula diz que ‘desconhecido’ Jerônimo Rodrigues é ‘herói do Sertão’

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta quinta-feira (31) do evento de lançamento da pré-candidatura o atual secretário de educação, Jerônimo Rodrigues, ao governo do Estado, no WET, em Salvador.

No discurso, Lula começou falando sobre o convite que recebeu para estar em Salvador para apresentar Jerônimo. O principal nome do PT nacional minimizou o fato do pré-candidato não ser tão conhecido do público.

“Quando fui convidado para vir, pensei logo em Jerônimo, o herói do Sertão, um personagem que tinha antigamente. E ele é de fato um herói do Sertão. É Aiquara [interior da Bahia] e conseguiu ultrapassar todas as barreiras colocadas na sua vida”, disse Lula.

“O ato de hoje me surpreende e eu começo a acreditar, não sei quem são nossos adversários, mas um cara que não é conhecido do povo ainda e consegue trazer tanta gente em uma quinta-feira. Acho que podemos assegurar que se você será o novo governador da Bahia, se você se dedicar. Tem que acreditar neste povo para você ganhar sua batalha”, completou o ex-presidente

Além de Lula e Jerônimo, estiveram presente no evento o governador Rui Costa, o senador e candidato a reeleição Otto Alencar, o senador Jacques Wagner e o pré-candidato a vice-governador Geraldo Júnior.

Ao fazer críticas ao governo Bolsonaro, Lula afirmou que “os melhores momentos que o Brasil viveu depois da proclamação da República foram nos anos em que o PT governou”. Segundo ele, o atual presidente está “destruindo” o que eles fizeram.

“Se a gente perder as eleições, eles vão demorar 1 ano para destruir tudo que vocês fizeram”, disse ele a Rui Costa.

Ainda no discurso, Lula citou uma placa de um militante que estava presente no evento, que dizia: “Lula, me perdoe. Eu acreditei na Lava-Jato” e afirmou que não vai governar com ódio e rancor.

“Companheiro, você não tem que pedir desculpa. Você não cometeu crime. Quem cometeu crime é quem mentiu para você. Quem induziu a acreditar na mentira, com ajuda das televisões e da rádio. Companheiro, eu até já perdoei quem mentiu para você. Porque não posso governar com ódio e nem querendo vingança”.

