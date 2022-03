Em Salvador, Vitão curte tarde com fãs no Farol da Barra; veja fotos

Vitão já está em terras soteropolitanas para um show que fará no sábado (19), no “Hype Bar”. O ator aproveitou o tempo livre para conhecer os pontos turísticos de Salvador e apareceu no Farol da Barra onde encontrou fãs.

Em fotos publicadas nas redes sociais, o cantor aparece descalço apreciando a vista do Morro do Cristo, onde aproveitou para fazer a tradicional pintura corporal feita pelos turistas.