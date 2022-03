Em tiroteio, homem é morto por policiais militares na Capelinha de São Caetano

Foto: Reprodução/TV Bahia

Um homem morreu e outro foi preso, na manhã desta quinta-feira (31), durante uma operação realizada por equipes da Operação Gêmeos e da 9ª CIPM no bairro de São Caetano e no Subúrbio Ferroviário de Salvador. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a vítima fatal foi baleada em um tiroteio na rua da Barriquinha.

Os policiais foram surpreendidos por homens armados e houve tiroteio. Foi nesse momento em que o suspeito, de identidade não revelada, foi atingido. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Ernesto Simões Filho, mas não resistiu aos ferimentos. Além desse fato, a operação resultou na prisão de um segundo homem em posse de drogas. A polícia não revelou para que unidade policial o criminoso foi encaminhado.

Durante a operação foram apreendidos:

uma pistola 9mm com numeração raspada;

101 cápsulas contendo cocaína;

uma balança de precisão;

dois pacotes com maconha; e

R$ 250 em dinheiro.

Leia mais sobre Salvador no ibahia.com e siga o portal no Google Notícias