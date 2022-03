Em uma semana, 1 milhão de ucranianos deixaram o país, diz ONU

“Em apenas sete dias testemunhamos o êxodo de um milhão de refugiados da Ucrânia para países vizinhos”, escreveu Grandi em uma publicação no Twitter.

O alto-comissário fez um apelo pelos que ainda estão no país. “Por muitos milhões mais, dentro da Ucrânia, é hora das armas se silenciarem para que a assistência humanitária que salva vidas possa ser providenciada”.

De acordo com a agência Associated Press, esta situação é “o êxodo de refugiados mais rápido do século”.