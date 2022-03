Emescam abre período de inscrição do Vestibular de Medicina 2022/2

A Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (Emescam), no Espírito Santo (ES), abre nesta sexta-feira, dia 4 de março, o período de inscrição do Vestibular de Medicina 2022/2.

Os interessados poderão realizar a inscrição a partir das 9 horas de hoje até as 17 horas do dia 20 de abril, por meio do site da Fundep.

O valor da taxa de inscrição para treineiros é de R$ 375,00, enquanto os candidatos às vagas devem pagar uma taxa no valor de R$ 750,00 para efetivar a inscrição no processo seletivo do segundo semestre.

A instituição deve liberar o comprovante definitivo de inscrição (CDI) até quatro dias antes da realização provas. Desse modo, os candidatos e treineiros poderão consultar o CDI a partir do dia 8 de maio. Os locais de prova serão em Vitória.

Provas

De acordo com o edital, a Emescam deve aplicar as provas do Vestibular de Medicina 2022/2 nos dias 14 e 15 de maio. No primeiro dia, os candidatos farão as provas da 1ª etapa do processo seletivo, que são compostas por questões de múltipla escolha, das 14h às 18h.

Já a 2ª etapa, a ser realizada no dia 15 de maio, conta com uma prova objetiva de múltipla escolha e com uma prova de redação. A aplicação das provas nesse segundo dia será no período das 9h às 13h.

Resultados

A divulgação dos gabaritos está prevista para o dia 15 de maio, após a aplicação de todas as provas do Vestibular de Medicina 2022/2. O resultado final será publicado no dia 23 de maio. Os candidatos aprovados deverão realizar as matrículas nos dias 29 e 30 de junho.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

