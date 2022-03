Emicida apresenta show do seu novo álbum ‘AmarElo’ em junho no Teatro Castro Alves

Foto: Divulgação

O rapper Emicida apresenta, pela primeira vez, seu novo álbum “AmarElo” em Salvador, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), no dia 04 de julho às 19h. Os ingressos custam entre R$ 60 (meia) e R$ 120 (inteira) e estão a venda no Sympla.

O disco base da apresentação no TCA, foi a última produção do rapper antes da pandemia e resultou em um documentário produzido pela Netflix nomeado de “AmarElo- É Tudo para Ontem”. No repertório, a produção traz novas canções e músicas que marcaram a sua carreira.

Vale lembrar que a entrada no local só é permitida após a apresentação do documento de vacinação e do uso da máscara facial.

