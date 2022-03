A era digital é uma fonte de oportunidades no empreendedorismo, entretanto, também implica em muitos desafios para a gestão de uma empresa.

Empreendedorismo: adaptabilidade, planejamento e desafios

Por isso, é necessário que o gestor, independentemente de ser um empreendedor ou um diretor de uma grande marca, deve atuar através de planejamentos direcionamentos.

A resiliência é um valor empresarial importante que não deve ser negligenciado

A resiliência é um valor empresarial importante que não deve ser negligenciado por nenhuma gestão. Visto que uma empresa que possui a capacidade de se adaptar consegue se manter no mercado e amparar o seu próprio crescimento.

Faça planejamentos estratégicos de modo resolutivo

É necessário que a gestão de uma empresa faça planejamentos estratégicos que corroborem os seus valores de modo resolutivo, sem que a empresa precise alimentar ciclos contraproducentes em prol de um objetivo.

A gestão holística é a melhor maneira de atuação empresarial na era digital

Por isso, a gestão holística é a melhor maneira de atuação empresarial na era digital. Sendo assim, é necessário que a gestão atue considerando todos os fatores e todas as necessidades atuais. Dessa forma, é possível tomar decisões assertivas a direcionar o investimento orçamentário da marca.

Invista em fatores tecnológicos

Por exemplo, ao investir em um sistema ERP integrado, a empresa pode ampliar o seu canal de vendas, amparando o fluxo de marketing digital.

Além disso, ao direcionar o investimento, a empresa poderá obter dados em tempo real sobre estoque e compras, bem como, essa é uma maneira de construir uma relação sólida com o seu cliente. Sendo assim, o investimento em tecnologia ampara a empresa de forma holística, sendo viável uma análise de custo-benefício.

Cresça de maneira escalável e rentável

Dessa forma, a empresa poderá crescer de maneira escalável e rentável, sem precisar investir em infraestrutura, minimizando a sua perda de recursos. Além disso, os estudos oriundos das métricas de gestão permitem que a empresa obtenha um parâmetro real sobre a viabilidade do seu produto e o nível de satisfação do seu cliente.

Não fique aquém do seu potencial no mercado

Certamente, as estratégias são de grande valia para uma gestão que atua de forma resolutiva e conceituada. Por isso, independentemente do porte empresarial, a gestão deve atuar de maneira holística e estratégica para que não fique aquém do seu potencial. Uma vez que é possível observar que mercado atual diversas marcas reconhecidas que foram “engolidas” por empresas de pequeno porte que chegaram ao mercado de maneira direcionada.