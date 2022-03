Diversos fatores implicam no sucesso de uma marca no empreendedorismo. Entretanto, dentre esses fatores, certamente o empreendedor terá de lidar com as estratégias de gestão e com a volatilidade dos fatores externos não controláveis.

Empreendedorismo: as estratégias de gestão e a volatilidade dos fatores externos

O fluxo financeiro e econômico global impacta diretamente na oferta demanda; o que pode ser um fator determinante para o sucesso de uma marca. Entretanto, o sucesso de uma empresa na era digital é composto de diversos fatores.

Inovação na era digital

A inovação, por exemplo, é um valor para uma empresa na era digital. Exemplificando os últimos dois anos, considerando a pandemia causada pelo novo coronavírus, é possível analisar que algumas empresas fecharam suas portas, ao passo que outras inovaram na maneira como entregam o serviço ou no diferencial do seu produto.

Sendo assim, grandes crises podem ser oportunidades para uma gestão inovadora. Entretanto, para que esse fluxo funcione é necessário que a gestão da empresa se prepare para lidar com fatores externos não controláveis.

As análises estratégicas visam direcionar a gestão da empresa desde a sua ideia inicial

Por isso, as análises estratégicas visam direcionar a gestão da empresa desde a sua ideia inicial, para que, caso ocorra um fator externo – nem tão grave como uma pandemia – a empresa possa lidar de maneira positiva, fortalecendo seus valores e entregando melhorias contínuas ao seu cliente.

Desafios e oportunidades

Uma empresa que se atualizou para funcionar através de um e-commerce, por exemplo, pode ter elevado o seu nível de relacionamento com o cliente e o seu faturamento durante a pandemia.

Sendo assim, após a reabertura das lojas físicas, a empresa adquiriu dois canais de vendas; já que sistemas integrados permitem que a empresa quebre barreiras importantes no que se refere ao atendimento presencial e online.

Dashboards inteligentes

Além disso, o investimento direcionado nos fatores tecnológicos, também é capaz de fornecer dashboards inteligentes para que a empresa tome decisões assertivas. Por isso, a gestão empresarial deve ser considerada de grande importância, ainda que seja dentro do empreendedorismo.

Dessa forma, a empresa poderá amparar o seu crescimento de modo resolutivo e se antecipar às demandas para que não espere ocorrer um fator externo tão grave, como a pandemia, para que possa lidar com situações não planejadas.

A volatilidade do mercado

Sendo assim, o planejamento estratégico não apenas ampara a empresa para atender a demanda atual, como auxilia na resiliência necessária para lidar com as incertezas e com a volatilidade do mercado de forma abrangente.