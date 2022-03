Empreendedorismo feminino: 3ª edição do ‘A Hora Delas’ acontece no sábado (26)

Foto: Divulgação

A terceira edição do “A Hora Delas”, evento focado no empreendedorismo feminino, acontecerá no Parque Tecnológico, localizado na Avenida Paralela, a partir do sábado (26). O evento será das 9h às 12h e tem como foco o incentivo a capacitação das mulheres do cenário empresarial.

Entre as ações estão palestras, rodadas de negócios e atividades com foco no tema Networking da Rede. A entrada é gratuita. As inscrições devem ser feitas por meio deste link. Vvale lembrar que são disponibilizadas apenas 50 vagas. As rodas de conversa e debates serão ministradas pela mentora de carreiras Rosângela Silva.

A Hora Delas

Quando? 26 de março, das 9h às 12h

Quanto? Gratuito

Onde? Parque Tecnológico da Bahia

