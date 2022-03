Empresa abre mais de 850 vagas de emprego em todas as regiões do país

Como parte de seu plano de expansão geográfica, a Rech, maior rede de peças para máquinas agrícolas e pesadas do País, está abrindo cerca de 850 vagas de emprego, com oportunidades espalhadas por estados das cinco regiões brasileiras.

A seleção será para postos administrativos (de assistentes a coordenadores e gerentes) e para linha de frente de atendimento e apoio às operações nas lojas (gerentes, consultores técnicos de vendas, vendedores internos, estoquistas e líderes de estoque).

A necessidade de novos colaboradores integra o contexto de avanço das operações da Rech, na esteira do desenvolvimento do agronegócio nos últimos anos e da recente retomada mais vigorosa das atividades da construção civil brasileira.

A rede foi fundada em 1994 na cidade de Sinop, no Mato Grosso do Sul, e hoje conta com uma plataforma multicanal de vendas, com lojas físicas, e-commerce e televendas.

A maior parte das vagas a serem preenchidas está no Sul do país. Em seguida, vêm Centro-Oeste, Sudeste, Nordeste e Norte.

Divididas por estados, as vagas são para:

Santa Catarina (250),

Rio Grande do Sul (60),

Paraná (30),

Mato Grosso (170),

Goiás (100),

Mato Grosso do Sul (20),

São Paulo (100),

Minas Gerais (20),

Bahia (20),

Ceará (15),

Maranhão (15),

Pernambuco (01),

Pará (20),

Acre (15),

Tocantins (15).

A rede abre, ainda, oportunidades para o recrutamento de desenvolvedores de back end (responsáveis por manutenção de sites) e especialistas de expansão comercial, obras de expansão e equipamentos para a cultura de cana-de-açúcar, em todos os casos para trabalho remoto.

O início de trabalho é imediato e a remuneração, a depender do cargo, pode chegar a R$ 10 mil, incluindo salário fixo e uma parcela variável. A Rech oferece um amplo pacote de benefícios, incluindo plano de saúde, vale-alimentação, vale-transporte, seguro de vida, cesta de Natal, auxílio-maternidade de seis meses e auxílio-paternidade de 20 dias.

Alguns diferenciais são a possibilidade de crescimento na empresa conforme o alcance de metas estabelecidas e o trabalho numa organização que tem entre suas premissas o cuidado com o impacto de suas operações sobre o ambiente e a sociedade. Para participar do processo seletivo, os candidatos devem se cadastrar no site https://rech.gupy.io.

Sobre a Rech

É uma plataforma digital de peças para máquinas pesadas e agrícolas que opera lojas físicas próprias e com o formato de franquias voltado para empresários do segmento. Fundada em 1994 em Sinop (MT), a empresa se expandiu para outras regiões do território nacional no decorrer dos anos e ganhou impulso a partir da aquisição, em 2018, pelo Aqua Capital, o maior gestor de fundos de private equity voltados para o agronegócio da América Latina.

Fonte: Assessoria de Imprensa – Rech.

E então, gostou da matéria? Não deixe de ler também – Auxílio Brasil: É possível entrar em março?