Empresa lança Programa Jovem Aprendiz exclusivamente para pessoas pretas e pardas

A ISA CTEEP, maior transmissora privada de energia elétrica do País, abriu sete vagas para jovens aprendizes, com processo seletivo voltado exclusivamente para pessoas pretas e pardas, finalizado em fevereiro deste ano.

A seleção dos talentos foi feita em parceria com a ONG Vocação, que direciona jovens em vulnerabilidade social para o mercado de trabalho.

A companhia selecionou pessoas de 16 a 24 anos que já tenham concluído ou estejam cursando o último ano do Ensino Médio. Os candidatos trabalharão de forma presencial, na sede da companhia, na capital paulista.

As vagas contam com bolsa-auxílio no valor de R$1.212; vale-refeição e alimentação que, juntos, somam mais de R$1.600; vale-transporte; assistência médica e odontológica; seguro de vida, dentre outros benefícios.

O programa Jovem Aprendiz iniciará no próximo dia 07 e terá duração de 15 meses, período em que os jovens receberão capacitação e orientação para o mundo do trabalho, por meio de formação teórica e do desenvolvimento de habilidades comportamentais, como resolução de problemas complexos, tomada de decisão, criatividade, inteligência emocional, dentre outros.

As áreas de atuação são diversas, como desenvolvimento de pessoas (RH), regulatório e saúde e segurança do trabalho.

“Em linha com nossos objetivos de marca empregadora e da expansão do nosso Programa Outros Olhares, o Jovem Aprendiz da ISA CTEEP busca a atração, o desenvolvimento e o cuidado dos melhores talentos, ao mesmo tempo em que enxergamos, nesse processo de inclusão, uma oportunidade de diversificar o ambiente corporativo e aumentar as possibilidades de resultados inovadores e plurais”, afirma Cristhiani Chitero, diretora de Talento Organizacional da ISA CTEEP.

A ONG Vocação foi a intermediária entre os jovens e a companhia, já que atua na captação, no desenvolvimento e no fortalecimento do potencial de pessoas e comunidades, a fim de gerar oportunidades em rede para a transformação social.

Os jovens aprendizes que se interessarem nos futuros processos seletivos da companhia devem se inscrever em: https://www.vocacao.org.br/jovem-aprendiz/cadastro-de-curriculo/.

A primeira seleção do ano de jovens aprendizes da ISA CTEEP abrange o pilar “Étnico racial” do programa Outros Olhares, lançado em 2020 pelo Grupo ISA, que direciona a estratégia de diversidade e inclusão da companhia, além de ampliar discussões e conscientização sobre o tema, por meio de quatro pilares: equidade de gênero; pessoas com deficiência; LGBTI+ e étnico racial.

Fonte: Assessoria de Imprensa – ISA CTEEP

