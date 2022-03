Empresário dono de pousada não aprovava aproximação de esposa e ex-detenta

O empresário Leandro Silva Troesch, morto no dia 25 de fevereiro, não aprovava a aproximação da esposa Shirley da Silva Figueiredo com uma ex-detenta. O casal foi preso no ano passado após condenação por roubo e extorsão a uma mulher em Salvador. O crime aconteceu em 2001. Os dois são donos da famosa pousada Paraíso Perdido, em Jaguaripe, no Recôncavo baiano.

De acordo com o jornal Correio, Leandro, que saiu da prisão dois meses depois da esposa, não gostou de encontrar Shiley convivendo com uma ex-detenta. Ela havia dado moradia e emprego a estelionatária Maqueila Santos Bastos, que deixou a cadeia junto com ela.

O delegado Rafael Magalhães, titular da delegacia de Jaguaribe, afirmou que Leandro não queria a ex-detenta na pousada e chegou a mandá-la embora. “Ela é perigossísima. Era uma das lideranças do Presídio Feminino de Salvador. Maqueila tem mais de 30 inquéritos e 10 processos”, contou.

Ainda segundo o delegado, no período em que a estelionatária morou na pousada, o casal brigava bastante pelo fato de Leandro não gostar de encontrar Maqueila. Magalhães revelou que a ex-detenta já estava cometendo crimes na região. “Encontramos na pousada animais trazidos por ela sem documentação alguma, como cavalos, bois, típicos de negociações ilícitas”, explicou.

Segundo a polícia, dez dias após a expulsão de Maqueila da pousada, o empresário foi morto com um tiro na cabeça em um dos quartos do local. O delegado afirma que, no momento da morte, apenas Leandro e Shirley estavam no quarto.

Em depoimento, a proprietária afirmou que o marido havia se matado. Segundo narrou, ela havia chamado Leandro para tomar banho, mas ele preferiu continuar no quarto. Shirley disse que durante o banho, ouviu o barulho do tiro.

A Polícia Civil foi até a pousada para convocar a mulher para prestar um novo depoimento, mas ela já havia deixado a cidade sem comunicar à Justiça. Por estar em prisão domicliar, havia uma medida cautelar que a impedia de sair da pousada sem permissão judicial, o que levou a Justiça a decretar sua prisão. O delegado responsável pelo caso afirmou que a polícia também está a procura de Maqueila.

De acordo com Rafael Magalhães, a polícia trabalha com a hipótese de a morte de Leandro ter sido um assassinato. Segundo ele, o empresário discutiu na pousada com Shirley antes de ser achado morto. A briga foi testemunhada por funcionários. “Algumas pessoas que trabalham no local disseram que ela e Leandro tiveram uma discussão instantes antes de ele ter morrido. Não consegui decifrar ainda o motivo ,mas houve um desentendimento entre o casal”, afirmou.

Uma testemunha do caso, que era funcionário da pousada, foi assassinado a tiros no domingo (6), no distrito de Camassandi, em Jaguaribe, antes de depor novamente.

Segundo o delegado Rafael Magalhães, a vítima, identificada apenas como Marcel, era amigo e “braço direito” de Leandro Silva Troesch. O funcionário, que já havia sido ouvida pela morte do empresário no dia 25 de fevereiro, prestaria novo depoimento no dia em que foi assassinado.