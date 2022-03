Encontro com onça e mais: elenco de ‘Pantanal’ rememora bastidores da trama

Foto: Reprodução/TV Globo Pantanal está com estreia marcada para 28 de março na TV Globo, mas as gravações que iniciaram em agosto do ano passado seguem rendendo boas histórias nos bastidores da trama.

Apesar de trazer inovações e mudanças em seu remake, a história original da trama que foi ao ar há 32 anos permanece. “O tempo é um agente fundamental na adaptação de ‘Pantanal’. Há 30 anos, a grande inovação tecnológica era o rádio e a luz chegava por gerador. A internet chegou, as fronteiras diminuíram. Aquela dramaturgia proposta há 30 anos acontece hoje à luz do nosso tempo, nos dias de hoje, nos dilemas de hoje. A história é a mesma, ela estará lá”, explicou o escritor Bruno Luperi.

Para fazer uma história mais real e bem ambientada possível, os atores viveram no pantanal durante as gravações da novela e colecionam histórias e perrengues.

“Eu e Bruna (Linzmeyer) – que interpreta Madeleine, irmã de Irma – não gravamos nada antes da nossa viagem. Quando eu cheguei, a Bruna estava lá. Rolou uma conexão muito louca. Tivemos essa intimidade “big brother” na fazenda que ajudou bastante nessa construção. A Bruna é uma parceiraça de cena, sou completamente apaixonada por ela”, comentou Malu Rodrigues, a Irma da primeira fase. Malu Rodrigues será Irma. Foto: Reprodução/TV Globo

Renato Góes, intérprete de Leôncio no início da trama, contou que ficou cara a cara com uma onça enquanto esteve hospedado na fazenda de Almir Sater, outro ator que está escalado para a novela.

“Estávamos no rio conversando e perguntei a Almir: e se nós víssemos uma onça, qual seria a melhor reação? Respeito, olhar e voltar pra casa, ele disse. Dois, três minutos depois aparece uma onça, no mesmo rio onde estávamos, mas mais distante”, iniciou. “Eu esperando a hora de recuar. Mas ficamos lá, dentro do rio olhando, ela veio na nossa direção. Eu saí, peguei o celular, comecei a filmar e aquela experiência foi maravilhosa. Conseguimos ouvir os esturros dela. No dia seguinte a gente voltou para ver as batidas da onça pelo lugar onde ela tinha passado. Vai ficar marcado pra sempre na minha memória”, relembrou.

Apesar do encontro com os animais silvestres, o maior perrengue dos atores durante as gravações passou longe da fauna. “O maior perrengue, e isso talvez seja unânime, era abrir e fechar porteira e o deslocamento de todo dia. Eu lembro que quando cheguei lá fiquei muito impressionada com o nível de produção, uma logística difícil. Como é possível isso existir, a quantidade de gente, de equipamentos, e a gente tinha o deslocamento de 1h30 pra ir ou tinha a opção de ir de avião. O que ficou mais marcado pra mim eram esses deslocamentos e o abre e fecha de porteiras”, revelou Bruna Linzmeyer.

Juliana Paes é Maria Marruá. Foto: Reprodução/TV Globo