Engavetamento com 5 veículos na BR-324 causa congestionamento na região

Um engavetamento na Jaqueira do Carneiro, na BR-324, dificulta o trânsito na região para quem trafega sentido Centro de Salvador na manhã desta quarta-feira (16).

A via precisou ser parcialmente interditada para a remoção dos veículos, 5 no total que se envolveram no acidente, sendo um táxi, uma van, um caminhão de pequeno porte e dois veículos de passeio. Não houve feridos.