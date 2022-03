Quem sai do BBB 22? Laís, Eli, ou DG

Está aberto mais um paredão do BBB 2022 e você pode saber quem vai sair do Big Brother Brasil. O líder Arthur indicou Laís para o paredão e ela foi de primeira, sem direito a bate-volta. Já Lucas escolheu Eslovênia para ser imunizada. Laís ao ser indicada, teve que ouvir calada duras críticas feita pelo líder, o qual a acusou de ter sempre partido pra cima dele, por motivo não aparente.

A casa votou em Eli, ele recebeu seis votos, contra 4 de PA. Já DG foi emparedado pelo direito de Laís em dar o voto de troco.

Na prova do bate-volta, Gustavo se deu bem e se salvou do paredão, ficando Eli e DG para com Laís disputarem a permanência no reality show da Globo.

Vote agora e diga quem vai sair do Big Brother Brasil:

Lembrando que essa votação não é a oficial, para votar e influenciar na permanência do participante acesse o site Gshow.

CURIOSIDADE: Eli superou todos os records de negatividade, na prova do bate-volta, mais precisamente na roleta, o brother tirou vários zeros e virou piada nacional.