Ensino Médio: São Paulo registra pior desempenho em matemática em 11 anos

Dados do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp) apontam que, em 2021, os alunos do último ano do ensino médio tiveram o pior desempenho em matemática dos últimos 11 anos. Os dados são referentes aos alunos da rede estadual.

O Saresp consiste em um sistema de avaliação da qualidade da escolaridade básica do estado por meio da aplicação de provas com o objetivo de auxiliar os gestores a monitorar as políticas voltadas para a melhoria da educação.

De acordo com os dados, a queda no desempenhos na disciplina de matemática foi de 4,4% entre os alunos do 3º ano do ensino médio. Desse modo, a média caiu de média de 276,6 pontos para 264,6.

Esse é o pior resultado dos últimos 11 anos, já que a média mais baixa foi registrada pelo Saresp em 2013, quando a média de proficiência foi de 268,7 pontos.

Os dados apontam ainda que o desempenho dos estudantes na disciplina de língua portuguesa também sofreu uma queda, com a variação negativa de 4,1% em relação ao último ano da avaliação do Saresp, que aconteceu em 2019. A média passou de 274,5 para 263,1 pontos.

Secretaria avalia impacto da pandemia no desempenho dos alunos

Segundo a Secretaria de Educação do Estado, esses alunos estão com uma defasagem de aproximadamente seis anos no aprendizado de matemática. Os estudantes do último ano do ensino médio têm conhecimento em língua portuguesa equivalente ao que deveria aprender um aluno do 8º ano do ensino fundamental.

A pasta atribuiu a queda no desempenho dos alunos ao fechamento das escolas no período da pandemia da Covid-19 por mais de um ano. Esse foi um dos fatores apontados pela Secretaria. De acordo com o secretário Rossieli Soares, “a presencialidade faz uma diferença absurda”.

“A gente acredita que o principal fator foi a falta das aulas presenciais. Lembrando que só voltamos com as aulas presenciais com todos os alunos, de forma obrigatória, em novembro [de 2021]”, afirmou o secretário.

Com informações da Agência Brasil.

Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UFAM aplica as provas das 1ª e 2ª etapas do PSC 2021 neste domingo (6).