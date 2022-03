Entenda como harmonizar vinho com alimentos

Você sabe como harmonizar vinho com alimentos? Temos dicas incríveis para te dar sobre esse tema. Com a chegada do outono, o vinho volta a ganhar a mesa dos brasileiros. De acordo com dados da Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV), o consumo de vinho aumentou em 18% no ano de 2020.

Assim sendo, alguns consumidores enfrentam desafios para harmonizar o vinho com os alimentos, visto que, não conhecem ou conhecem pouco sobre as características dos vinhos dispostos em gôndolas de supermercados.

Pensando nisso, selecionamos algumas informações preciosas para você ter uma experiência deliciosa ao harmonizar vinho com alimentos. Confira as dicas a seguir.

Entenda como acontece a harmonização

Isso é enogastronomia! Ou seja, harmonizar vinho com alimentos é uma forma de potencializar a experiência gastronômica através do paladar. A harmonização pode ocorrer por semelhança (uma mistura complementar entre vinho e alimento) ou por contraste (combinação de opostos complementares).

Existem diversos profissionais que afirmam a necessidade de seguir regras para a harmonização. Porém, há outros tantos sommeliers que entendem a harmonização como um processo de experimentação. Sendo assim, haverá combinações bem-sucedidas e outras que nem tanto, porém, o importante é continuar tentando.

Devo começar a harmonização pelo vinho ou pelo alimento?

Não há uma regra clara sobre isso: você pode harmonizar a partir do vinho ou a partir do alimento, isso fica a seu critério. Entretanto, lembre-se que os processos partem de lugares diferentes, logo, os seus critérios também tendem a ser diferentes.

Começar a harmonização pelo vinho…

Pede que você parta da análise da quantidade de tanino, dulçor e acidez presentes no vinho escolhido. Você pode harmonizar um alimento doce com um vinho igualmente (ou mais) doce que o alimento, por exemplo.

Começar a harmonização pelo alimento…

Exige que você avalie bem qual o peso e ingredientes da comida escolhida. Dessa forma, você pode harmonizar um prato leve com um vinho leve, por exemplo.

Como harmonizar vinho: Conheça suas propriedades

Aprender sobre quais são as propriedades do vinho é muito importante na hora de combiná-lo com os alimentos na refeição. Por isso, vamos apresentar as propriedades da bebida para você. Entenda-as:

Acidez: Mantém o equilíbrio da refeição;

Amargor: Pouco valorizado nos vinhos, pois quanto mais amargo, mais complicado é o seu processo de harmonização;

Doçura: Deve ser apreciada com um alimento doce ser igualmente ou mais adocicado que o prato. Outra opção é ser degustado com alimentos salgados;

Salgado: Poucas vezes você o verá presente na composição dos vinhos;

Tanino: Influencia o amargor e a adstringência dos vinhos. Não é recomendado que vinhos com alto teor de tanino sejam acompanhados por alimentos salgados ou, até mesmo, gordurosos, pois escondem o sabor do vinho.

Harmonize o vinho com o alimento de forma barata

Pense bem sobre o alimento que vai acompanhar a bebida e, principalmente, determine o valor disponível para investir em um bom vinho.

Por fim, pesquise sobre os vinhos que harmonizam com a comida servida para que, então possa eliminar da sua lista todos os vinhos que estão fora do seu orçamento.

Harmonizar vinho de acordo com a idade do mesmo

Como diz o ditado popular, “você é como o vinho, só melhora com o tempo”. Em alguns casos, por conta o vinho tende a ficar ainda mais saboroso e marcante ao decorrer de seu envelhecimento.

O envelhecimento da bebida pode muitas vezes, ser fundamental no momento em que você vai escolher qual vinho que vai harmonizar com o alimento escolhido. É por isso que, para ajudar na sua escolha, selecionamos alguns exemplos e suas combinações que com certeza vão fazer sucesso na sua cozinha. Confira:

Começando pelo vinho tinto jovem (-3 anos): Carnes brancas, queijos azuis ou curados de pasta dura e pratos apimentados;

Vinho tinto reserva (7 anos): Massas italianas, verduras gratinadas e queijos curados de pasta mole e pasta dura;

O vinho tinto reserva (+7 anos): Carne de vaca ou vitela e queijos (curados de pasta mole e curados de pasta dura);

Também há o vinho branco encorpado: peixes em geral e receitas relacionadas, omeletes e verduras gratinadas;

Vinho branco jovem: peixes (cozidos), carnes brancas (grelhadas) e saladas;

Vinho branco espumante: peixes com molhos, carnes assadas (leitão, porco, frango, pato) e queijos frescos;

Por fim, o vinho rosé seco: Suflê de peixes ou mariscos, frango assado e pratos muito picantes.

Gostou das nossas dicas especiais de combinar vinho com alimentos? Então experimente os seus favoritos e não deixe de testar novas combinações! Se tiver dúvidas no caminho, não pense duas vezes em voltar nesse post. Assim sendo, confira cada um dos segredos novamente para arrasar na cozinha!