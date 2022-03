entenda como investir através do aplicativo

Com o decorrer dos avanços no mercado virtual, mais e mais empresas vêm apresentando inovações em suas plataformas. Uma dessas empresas é o Banco Inter, a empresa é uma fintech de serviços financeiros e não financeiros, fundada em 1994, na cidade de Belo Horizonte, MG.

Assim como os outros bancos digitais, o Banco Inter também conta com um setor dedicado a investimentos em seu aplicativo. Com isso, os clientes têm a possibilidade de ter acesso a uma variada gama de títulos e investir em poucos passos. Veja nos tópicos a seguir como utilizar a plataforma de investimentos do Banco Inter.

Veja a seguir como utilizar a aba de investimentos

Para utilizar a função de investimento no Aplicativo do Banco Inter é necessário em média apenas 5 minutos, para isso basta seguir os passos a seguir.



O primeiro passo para começar a investir pelo app é acessar a aba dedicada a investimentos. Para isso, basta tocar na seta para abrir mais opções onde encontrará o ícone de investimentos, caso o mesmo não se encontre na tela inicial do aplicativo; Segundo passo é, caso seja a primeira vez que esteja acessando a área de investimentos, é preciso atualizar seu perfil de investidor. Isso é importante para que o Banco saiba quais investimentos recomendar para você, já que alguns são mais arriscados que outros. Se a opção não surgir, você pode atualizar seu perfil tocando no ícone de engrenagem e na opção que mostra seu tipo de perfil; Na sequência, será possível conferir diversas categorias de investimentos, desde os mais básicos e seguros até os mais arrojados e arriscados. Neste momento, você poderá escolher uma categoria para investir; Ao escolher a categoria, uma nova tela com diversas opções de investimentos deve surgir. Escolha aquele que mais faz sentido para seu perfil e finalize.

Segundo a instituição, é necessário que o usuário tenha o valor que deseja investir em sua conta até a finalização do processo de investimento. O investimento pode durar até dois dias úteis para ser concluído. Além disso, algumas categorias exigem uma quantia mínima em reais para a contratação do investimento, não sendo possível investir valores tão baixos, por exemplo. Por isso, vale ficar atento às informações exibidas na tela na hora de concluir a solicitação.

Investimentos oferecidos pelo Banco Inter

Como apresentado anteriormente, assim como o Nubank conta com a plataforma Nuinvest, o Banco Inter também traz um setor dedicado a isso no seu aplicativo. Porém, contrário ao Nuinvest, essa opção já é inclusa no aplicativo do próprio banco.

Segundo a empresa, é possível investir em várias áreas, dentre elas temos: a poupança, CDB e LCI, títulos públicos, fundos de investimentos variados, além de compra e venda de ações. A plataforma ainda disponibiliza ofertas no Tesouro Direto, além da possibilidade de investir em uma aposentadoria privada.

Deve-se lembrar que ao acessar a página de investimentos, todas essas categorias estão listadas e detalhadas para o investidor. O Banco Inter também informa que é possível investir no exterior aplicando seu dinheiro em ativos, como os BDRs. A empresa conta com uma plataforma voltada para isso chamada Apex.

Para investimentos no exterior, basta apenas acessar a aba “Plataforma Apex Internacional” na parte de investimentos e criar sua conta dedicada a esse tipo de contratação. Feito isso, você já pode fazer depósitos em dólar na plataforma. Segundo o Banco Inter, o câmbio é feito automaticamente de sua conta (em reais) para a Apex (em dólar).